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Здание Министерства иностранных дел России в Москве

МИД России о просьбе Вышинского о помощи: мы своих не бросаем

© Sputnik . Максим Блинов
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (34)
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Суд в Херсоне в пятницу рассматривает апелляцию на арест Вышинского.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Россия всегда оказывает помощь своим гражданам, заявил заместитель официального представителя МИД Артем Кожин, комментируя просьбу Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

"Мы, как известно, своих не бросаем. Естественно, мы будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм", — уточнил дипломат на брифинге.

Ранее главный редактор портала "РИА Новости Украина", которого Киев обвиняет в госизмене, обратился к Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для его скорейшего освобождения, а также попросил защиты.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
Журналист Вышинский попросил защиты у Путина

"Это возмутительно, когда подобные вещи происходят вокруг представителей СМИ. Мы очень надеемся на соответствующую реакцию профильных международных структур", — добавил Кожин.

Сейчас суд в Херсоне рассматривает протест защиты на меру пресечения для журналиста.

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной.

В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (34)



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