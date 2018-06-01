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Canon EOS-1v

Canon официально прекратил продажи последней пленочной камеры

© Фото: hitech.vesti
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Отказ Canon от продаж EOS-1v пока не говорит о смерти пленки. Ее принципиальный соперник Nikon, например, по-прежнему продает пленочные модели FM10 ($570 в США) и F6 ($2670).

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Компания Canon официально прекратила продажи своей последней пленочной камеры. Производство профессиональной модели EOS-1v, вышедшей в 2000 году, было фактически остановлено еще в 2010-м, и все это время японцы распродавали оставшиеся складские запасы "зеркалки", сообщает Вести.Hi-tech.

Как говорится на сайте Canon, техобслуживание фотоаппаратов продлится вплоть до 31-го октября 2015 года. Тем не менее, фирма оставляет за собой право отказать в ремонте после 31 октября 2020-го, если нужных комплектующих не окажется в наличии.

Пленочная "зеркалка" EOS-1v относится к пятому поколению профессиональных фотоаппаратов Canon. Новинка, поступившая в продажу в 2000 году, стала самой быстрой среди пленочных камер с подвижным зеркалом. Достижение было побито в 2007 году цифровой "зеркалкой" Nikon D3, снимающей 11 кадров в секунду. Дизайн корпуса EOS-1v послужил основной для других камер Canon, в частности серий EOS-1D и EOS-1Ds.

Кроме того, такими камерами продолжают пользоваться фотографы, предпочитая классику в качестве учебного инструмента. А пленочные фотоаппараты с "мгновенной" печатью, такие как Instax, остаются востребованными у потребителей.




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