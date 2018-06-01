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Белорусские автобусы не могут въехать в Россию из-за введения системы ГЛОНАСС

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
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Установить систему ГЛОНАСС на белорусские автобусы пока возможности нет, а для "Платона" еще не открыта регистрация.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Белорусские автобусы сталкиваются с проблемами при въезде в российские города — столицы ЧМ-2018, сообщил в пресс-центре Sputnik Беларусь глава Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый.

Не оборудованные системой ГЛОНАСС автобусы с 1 июня не могут въезжать в города проведения Чемпионата мира по футболу — 2018. Так, уже в пятницу с неудобствами столкнулись белорусские туристы.

ГЛОНАСС
© Sputnik . Кирилл Каллиников
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"Первый белорусский автобус, который добрался до Санкт-Петербурга, столкнулся в Гатчине с блокпостом и с тем, что нельзя въезжать в город. Белорусы — люди достаточно опытные, поэтому документов привезли огромную пачку, автобус пропустили. Выяснение обстоятельств занимало около часа времени", — рассказал Гулый.

Как напомнил собеседник Sputnik, согласно указу президента России местные органы власти имеют определенное окно возможностей для того, чтобы пускать иностранные автобусы в города, однако не делают этого.

Пожаловался Гулый и на то, что систему ГЛОНАСС в принципе невозможно установить на иностранные, в том числе и белорусские автомобили, а вопросы возникают и с установкой системы "Платон".

"Ответ из Минтранса РФ говорит о том, что надо обращаться в частную компанию. (…) Там сказали, что на всех пограничных переходах существует специально обученный человек, который систему дает, получает деньги, и можно ехать. Теоретически можно зарегистрироваться даже на специальном сайте, но она еще не открыта, а когда — неизвестно. Как все будет ехать до понедельника — неизвестно", — посетовал он.

Граница.
© Sputnik Томас Тхайцук
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По словам Гулого, никаких таких пунктов сегодня нет — следовательно, туравтобусы не могут получить оборудование. В подтверждение своих слов он прямо в МПЦ Sputnik позвонил в организацию, устанавливающую "Платон". В ответ консультант сообщила, что такие пункты работают на границах Беларуси и России, но не прямо у тех же Москвы или Петербурга.

"Ситуация из ряда вон выходящая. Белорусские автобусы сегодня не могут легально въехать в Москву или Петербург", — отметил Гулый и добавил, что это "колоссальная катастрофа", из-за которой у туристов и агентств уже начинается паника.

Глава РСТИ попросил Минтрас Беларуси и посольство республики обращаться к местным властям в российских регионах, чтобы те разрешали въезд белорусским автобусам, которые сейчас не могут установить требуемые системы. Он подчеркнул: туроператоры готовы для этого предоставлять любую информацию.

В свою очередь, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина на пресс-конференции в пятницу в Минске заявил журналистам, что у наших перевозчиков проблем быть не должно и его ведомство отслеживает ситуацию.    




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