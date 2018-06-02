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Президент РФ Владимир Путин, фото из архива

Путин подписал концепцию борьбы с финансированием терроризма

© Sputnik . Mikhail Klimentyev
Новости
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По данным МВД России, в 2017 году выявили 100 преступлений связанных с финансированием терроризма.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал концепцию развития системы противодействия финансированию терроризма, а также легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает РИА Новости.

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В документе сформулировали основные задачи: усиление контроля за расходованием бюджетных средств при закупках товаров и услуг для государственных нужд и развитие системы профилактики преступлений, связанных с отмыванием доходов.

Кроме того, согласно концепции, лицам с непогашенной судимостью нельзя быть бенефициарами компаний, которые проводят операции с денежными средствами и иным имуществом.

Ранее МВД сообщило, что в 2017 году выявили 100 преступлений связанных с финансированием терроризма. В ведомстве отметили, что это специфичный вид преступлений, так как у него тщательно закамуфлированный механизм.

В МВД рассказали о способах финансирования: электронные кошельки, целенаправленный перевод средств от устойчивых источников с хорошим финансовым ресурсом, а в последнее время и криптовалюта, поэтому в ведомстве критически относятся к ее бесконтрольному обороту.




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