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Уоррен Эдвард Баффетт

Обед с миллиардером продали почти за три с половиной миллиона долларов

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM
Новости
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Ланч с Уорреном Баффетом в этом году ушел с молотка за 3 300 100 долларов. Покупатель пожелал остаться анонимным.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Право пообщаться и перенять опыт известного филантропа и миллиардера Уоррена Баффета во время традиционного частного ужина приобрел анонимный участник торгов за 3,3 миллиона долларов, сообщает RT.

Средства от ежегодного онлайн-аукциона идут на работу фонда Glide, который помогает бездомным американского Сан-Франциско.

87-летний инвестор собрал более 26 миллионов долларов для Glide через ежегодные аукционы.

По словам миллиардера, на ужине ему задают вопросы на совершенно разные темы, но главной темой бесед всегда было: куда вложить деньги.

Встреча традиционно проходит в Smith and Wollensky steak house в Нью-Йорке, который ежегодно отправляет не менее 10 тысяч долларов пожертвований за право проведения.




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