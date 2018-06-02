Обед с миллиардером продали почти за три с половиной миллиона долларов

Ланч с Уорреном Баффетом в этом году ушел с молотка за 3 300 100 долларов. Покупатель пожелал остаться анонимным.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Право пообщаться и перенять опыт известного филантропа и миллиардера Уоррена Баффета во время традиционного частного ужина приобрел анонимный участник торгов за 3,3 миллиона долларов, сообщает RT.

Средства от ежегодного онлайн-аукциона идут на работу фонда Glide, который помогает бездомным американского Сан-Франциско.

87-летний инвестор собрал более 26 миллионов долларов для Glide через ежегодные аукционы.

По словам миллиардера, на ужине ему задают вопросы на совершенно разные темы, но главной темой бесед всегда было: куда вложить деньги.

Встреча традиционно проходит в Smith and Wollensky steak house в Нью-Йорке, который ежегодно отправляет не менее 10 тысяч долларов пожертвований за право проведения.