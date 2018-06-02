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Бенедикт Камбербэтч

Звезда "Шерлока" спас человека от хулиганов недалеко от Бейкер-стрит

© Фото : BBC One
Новости
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Инцидент произошел неподалеку от знаменитого дома на Бейкер-стрит, где в произведениях Артура Конан Дойла жил Шерлок Холмс.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока Холмса в сериале BBC, спас курьера от хулиганов, сообщает РИА Новости со ссылкойна Daily Mirror.

По данным издания, актер ехал в такси по Мэрилебон-роуд в Лондоне, когда увидел четырех мужчин, избивающих курьера из доставки еды.

Камбербэтч выскочил из автомобиля и подбежал к хулиганам с криком: "Оставьте его в покое!" Нападавшие убежали.

Водитель такси рассказал журналистам, что актер повел себя как "настоящий супергерой".




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