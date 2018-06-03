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Ученые: сода делает раковые клетки более восприимчивыми к лечению

© Sputnik . Евгений Биятов
Новости
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Автор исследования Чи Ван Дан, подчеркивая важность своего исследования, сказал, что идея настолько проста и это не какое-нибудь лекарство за сто тысяч долларов в год.

СУХУМ, 3 июн — Sputnik. Сода может спасти от рака, повышая эффективность химиотерапии, выяснили ученые из Института Людвига по исследованию рака, пишет РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.

По словам специалистов, употребление разбавленной в воде соды делает раковые клетки более восприимчивыми к лечению.

При разрастании опухоли большое количество раковых клеток отрезается от кровеносной системы и ограждается от химиопрепаратов. К ним также не поступает кислород, поэтому у них повышается кислотность, которую может нейтрализовать сода, уверены ученые.

В ходе исследования специалисты пересадили раковую опухоль в мышей, которая из-за повышенной кислотности была малоактивной и менее восприимчивой к лечению. Мышам в воду стали добавлять соду, что нормализовало кислотность и повысило активность больных клеток. Таким образом, считают исследователи, опухоль начинает лучше поддаваться химиотерапии.




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