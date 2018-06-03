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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг беседует с солдатами (9 сентября 2015). Прага, Чехия

НАТО собирается создать многотысячный резерв на случай "нападения России"

© AP Photo. Petr David Josek
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Численность резерва НАТО составит 30 тысяч человек. Альянс выделит для нового соединения несколько сотен истребителей и кораблей.

СУХУМ, 3 июн — Sputnik. НАТО 7 июня по инициативе США рассмотрит вопрос о создании многотысячного резерва на случай "нападения со стороны России", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Die Welt.

В состав соединения могут быть включены военнослужащие нескольких стран-членов альянса, ведущую роль будет играть Германия.

НАТО
ARMEND NIMANI / AFP
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Общая численность резерва составит 30 тысяч человек. Кроме того, на вооружении резервного соединения будут находиться истребители и корабли.

Блок также собирается модернизировать инфраструктуру для быстрой транспортировки тяжелой военной техники

Резервное соединение дополнит существующие силы NATO Response Force, которые сейчас насчитывают около 20 тысяч военнослужащих. Срок приведения его в боевую готовность — 30 дней.

Министры обороны стран-членов НАТО намерены обсудить этот план на следующей неделе в Брюсселе, а уже в середине июля главы государств-участников Североатлантического альянса могут принять политическую декларацию.




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