НАТО собирается создать многотысячный резерв на случай "нападения России"

Численность резерва НАТО составит 30 тысяч человек. Альянс выделит для нового соединения несколько сотен истребителей и кораблей.

СУХУМ, 3 июн — Sputnik. НАТО 7 июня по инициативе США рассмотрит вопрос о создании многотысячного резерва на случай "нападения со стороны России", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Die Welt.

В состав соединения могут быть включены военнослужащие нескольких стран-членов альянса, ведущую роль будет играть Германия.

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Общая численность резерва составит 30 тысяч человек. Кроме того, на вооружении резервного соединения будут находиться истребители и корабли.

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Резервное соединение дополнит существующие силы NATO Response Force, которые сейчас насчитывают около 20 тысяч военнослужащих. Срок приведения его в боевую готовность — 30 дней.

Министры обороны стран-членов НАТО намерены обсудить этот план на следующей неделе в Брюсселе, а уже в середине июля главы государств-участников Североатлантического альянса могут принять политическую декларацию.