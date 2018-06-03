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Лолита Джобава

Юная танцовщица из Абхазии завоевала Гран-при на конкурсе в Крыму

© Sputnik
Новости
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Международный фестиваль-конкурс многожанрового искусства "Я талант", в котором принимают участие около семисот коллективов, проходит в городе Алушта Республики Крым со 2 марта по 6 июля 2018 года.

СУХУМ, 3 июн — Sputnik, Бадри Есиава. Юная танцовщица из Абхазии Лолита Джобава завоевала Гран-при на конкурсе в Крымске в номинации "Хореографическое искусство. Народный танец". Лолита до сих пор не может поверить в эту победу, она очень счастлива", — рассказала корреспонденту Sputnik мать участницы Елена Джобава в воскресенье 3 июня.

Лолита Джобава
© Фото : предоставилено Еленой Джобава
Танцовщица Лолита Джобава стала первой на фестивале в Санкт-Петербурге
"Вчера Лолита выступила на этом конкурсе с "Горским танцем" и жюри присудили ей Гран-при, чему мы безгранично рады. Раньше она занимала первые и вторые места, а Гран-при впервые", — рассказала Елена Джобава.

Президент Благотворительного фонда социальных инициатив и гендиректор конкурса "Я талант" Иван Жданов предложил Лолите Джобава принять участие в другом творческом фестивале, который пройдет в Крыму с 23 июля по 4 августа.

Елена Джобава добавила, что ее дочь готовилась к этому конкурсу на протяжении последних нескольких месяцев у педагога-хореографа из Сухума Элеоноры Мазовой, которой организаторы конкурса направили благодарственное письмо.

Благодарственные письма "за вклад в развитие культурного наследия, сохранение и приумножение духовного богатства народа" от оргкомитета также передали президенту Абхазии Раулю Хаджимба и депутату Народного Собрания республики Александру Анквабу.




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