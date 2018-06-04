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Рассмотрение апелляции по делу журналиста Кирилла Вышинского

Стали известны подробности кражи в квартире журналиста Вышинского

© Sputnik . Stringer
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (37)
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Адвокат рассказал подробности ограбления квартиры журналиста Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Адвокат арестованного руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, Андрей Доманский рассказал про ограбление квартиры журналиста в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

"По предварительной версии, неизвестные проникли через окно балкона, хоть и третий этаж", — сказал он.

Вышинский находится под арестом. 15 мая в редакцию РИА Новости Украина явились сотрудники Службы безопасности республики и провели многочасовой обыск. Обыски прошли и на квартире у корреспондента портала Людмилы Лысенко и главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина.

Вышинский был арестован 21 мая на 60 дней без возможности освобождения под залог. Его обвиняют в государственной измене.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
Вышинский заявил, что судебный процесс в отношении него — политический заказ

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно прекратить преследование журналистов. Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала действия СБУ местью за Крымский мост. Она отметила, что РИА Новости Украина не является российским СМИ, так как юридически не связан с "Россия сегодня", а является его информационным партнером.

МИД РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над журналистами. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (37)



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