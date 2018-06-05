ОБСЕ назвала неприемлемым украинский список изменников

На прошлой неделе пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала на Facebook список из 26 так называемых изменников, которые критиковали власти после инсценировки убийства Аркадия Бабченко.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал публикацию украинскими властями списка так называемых изменников с именами журналистов, сообщает РИА Новости.

"Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов. Я призываю власти вмешаться и прекратить такую практику, особенно ту, которой занимаются представители властей, учитывая уязвимую и трудную среду на Украине в данный момент", — написал Дезир в письме украинским властям.

Он подчеркнул, что журналисты должны иметь возможность "свободно и открыто выражать свое мнение".

"Называть изменниками тех, кто выражает критическое мнение, — значит подвергать их большому риску, этого нельзя допускать", — добавил Дезир.

На прошлой неделе пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала на Facebook список из 26 так называемых изменников, которые критиковали власти после инсценировки убийства Аркадия Бабченко.