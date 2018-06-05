Мутко утвержден председателем межправкомиссии с Абхазией и Южной Осетией

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко назначен председателем российских частей межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией, а также Южной Осетией. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

"Утвердить заместителя председателя правительства РФ Мутко В.Л. председателем российских частей межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия, освободив от этих обязанностей А.Г. Хлопонина", — говорится в тексте документа.

Виталий Мутко стал вице-премьером после утверждения нового состава правительства президентом РФ Владимиром Путиным в мае. Согласно распределению обязанностей, утвержденном премьер-министром РФ, Мутко займется сотрудничеством с Южной Осетией и Абхазией, а также жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой и развитием регионов.