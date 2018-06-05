Банки России смогут блокировать карты клиентов для защиты от хищения

Банк России установит признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента и разместит их на своем официальном сайте.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Госдума приняла закон, направленный на противодействие хищению денежных средств с банковских счетов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, сообщает РИА Новости.

Закон позволит российским банкам при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их.

Документ законодательно закрепляет право банка на приостановление на срок до двух рабочих дней перевода денежных средств и использования электронных средств платежей (электронные кошельки, предоплаченные банковские карты, мобильные приложения) при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика.

Ожидается, что предусмотренные законом меры позволят предотвратить, в частности, несанкционированное списание средств со счетов клиентов банков через интернет и мобильные устройства.

Закон также допускает возможность приостановки до пяти рабочих дней зачисления денежных средств на банковский счет получателя при получении от плательщика-юрлица уведомления о списании денежных средств без его согласия.