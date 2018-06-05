Порошенко умилил Симоньян до слез

Президент Украины в интервью испанской газете El Pais заявил, что Симоньян, назвав Путина "вождем", наверняка знала о том, что это слово "в русском языке также означает "фюрер".

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на критику со стороны президента Украины Петра Порошенко, которую он высказал в интервью изданию El Pais, сообщает РИА Новости.

В ответ на вопрос испанского журналиста о восхвалении Сталина, которое якобы имеет место в России, Порошенко упомянул, в частности, о том, что Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина "вождем".

"Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер", — заявил Порошенко.

Симоньян, в свою очередь, посоветовала украинскому президенту не учить ее русскому языку.

"Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году", — написала в Twitter глава RT, поинтересовавшись, может ли Порошенко похвастать аналогичными достижениями.

Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?https://t.co/YAk5R87P5N — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 июня 2018 г.

​