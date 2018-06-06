Макрон назвал разговор с Трампом откровенным и сравнил с содержимым сосиски

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Эммануэль Макрон отказался раскрывать детали переговоров с Дональдом Трампом, сославшись на цитату, приписываемую первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ouest France.

"Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", — заявил Макрон.

При этом французский лидер отметил, что диалог с Трампом получился "откровенным".

© Sputnik . Алексей Витвицкий Пошлина на американскую сталь: ЕС готовит ответ Трампу

Ранее источник CNN сообщил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между Макроном и Трампом вышел "ужасным". Как сообщал телеканал BFMTV, французский президент назвал незаконным введение США пошлин на сталь и алюминий, подчеркнув, что эти меры являются ошибкой.

В минувший четверг стало известно, что Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Евросоюз 1 июня запустит юридические процедуры против этого шага в рамках ВТО.