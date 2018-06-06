Украинские пограничники признали превосходство России на Азовском море

В понедельник в ВМС Украины сообщили о закрытии до 1 сентября трех участков Азовского моря для проведения военных учений.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов для противостояния России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственной пограничной службы страны Олега Слободяна.

Говоря о конкретных мерах, которые могли бы предпринять украинские пограничники в ответ на "агрессивные и неадекватные действия" Москвы, Слободян отметил, что оснащение его ведомства уступает российскому.

"Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут Государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации", — сказал Слободян.

При этом он отметил, что в штабе Объединенных сил Украины готовят равномерный ответ на все возможные действия Москвы.

В понедельник в ВМС Украины сообщили о закрытии до 1 сентября трех участков Азовского моря для проведения военных учений.