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Сотрудники береговой охраны Украины

Украинские пограничники признали превосходство России на Азовском море

© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
Новости
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В понедельник в ВМС Украины сообщили о закрытии до 1 сентября трех участков Азовского моря для проведения военных учений.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов для противостояния России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственной пограничной службы страны Олега Слободяна.

Говоря о конкретных мерах, которые могли бы предпринять украинские пограничники в ответ на "агрессивные и неадекватные действия" Москвы, Слободян отметил, что оснащение его ведомства уступает российскому.

"Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут Государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации", — сказал Слободян.

При этом он отметил, что в штабе Объединенных сил Украины готовят равномерный ответ на все возможные действия Москвы.

В понедельник в ВМС Украины сообщили о закрытии до 1 сентября трех участков Азовского моря для проведения военных учений.

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