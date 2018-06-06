Главный редактор МИА "Россия сегодня" предложила украинскому президенту сразиться во время диктанта по русскому языку.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя высказывание украинского президента Петра Порошенко о том, что она якобы не знает, что по-русски значит слово "вождь", предложила ему устроить дуэль, а в качестве оружия использовать диктант по русскому языку, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Сергей Гунеев Порошенко умилил Симоньян до слез

Во время интервью журналист испанской газеты задал главе Украины вопрос о восхвалении Сталина, которое якобы имеет место в России. Он упомянул, в частности, о том, что Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина "вождем".

"Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер", — заявил в ответ Порошенко и призвал "не верить российским СМИ".

Заявление Петра Порошенко "умилило" главного редактора МИА "Россия сегодня" до слез. Она напомнила украинскому президенту о своих достижениях в знании русского языка — золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году.

Симоньян вызвала Порошенко на дуэль, предложив в качестве оружия — диктант по русскому языку.

"Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса", — написала Симоньян в Telegram.

​Также она добавила, что готова дать ему фору, выполнив морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного.