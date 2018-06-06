Бабушка блогер из Краснодара записала видео для выпускников-2018

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Популярный 86-летний блогер из Краснодара Валентина Кулешова опубликовала в своем Instagram видеообращение к выпускникам, сдающим в этом году ЕГЭ, пишет РИА Новости.

В ролике Кулешова поздравляет выпускников с окончанием учебного года и напутствует: "Идите на ЕГЭ смело, но сосредоточенно!"

Публикация от ЗАМЕТКИ БАБУШКИ ВАЛИ (@zametki_babushki) 5 Июн 2018 в 12:45 PDT

Она также вспомнила, как писала сочинение в 1950 году, показала аттестат зрелости и отметила, что у молодых людей сейчас намного больше возможностей и знаний, чем было у ее поколения в послевоенное время.

Кулешову читают почти 50 тысяч подписчиков со всей России и зарубежья. Она рассказывает им о военном детстве, делится советами. Кроме того, она пишет сказки для детей.