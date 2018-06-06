Джаред Лето сыграет Джокера в сольном фильме

Всего в разработке находятся два сольных фильма о Джокере, и по крайней мере в одном из них к роли суперзлодея вернется Джаред Лето, сыгравший его в фильме 2016 года "Отряд самоубийц".

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Кинокомпания Warner Bros. собирается снять сольный проект, посвященный главному антагонисту Бэтмена, сообщает портал "360tv".

По имеющимся данным, актер не только станет обладателем главной роли, но и выступит в качестве исполнительного продюсера.

Предполагается, что сюжет киноленты расширит супергеройскую вселенную "Отряда самоубийц" и послужит основой для последующих проектов франшизы.

Когда начнется работа над фильмом, неизвестно. Собственную историю также получит Харли Квин, еще одна отдельная картина расскажет историю происхождения Джокера.