Россияне уже отправили Путину около двух миллионов вопросов

Российский лидер сегодня в рамках "прямой линии" в ходе общения с россиянами ответит на ряд интересующих их вопросов.

СУХУМ, 7 июн — Sputnik. Более 1,7 миллиона вопросов поступило на "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным, намеченную на седьмое июня, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev Путин подписал концепцию борьбы с финансированием терроризма

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.

По состоянию на 8.00 мск четверга уже поступило 1000381 звонков, 384132 sms, а также 41359 mms-сообщений.

Помимо этого, в формате видео через приложение пришло 13314 сообщение, посредством видеодиалогов направлено 6620 вопросов. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 185 тысяч раз.

Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 49302 сообщений, в формате видео — 2828. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 44145.