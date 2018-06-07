Российские ученые создали уникальную систему диагностики туберкулеза

Десятки тысяч людей продолжают умирать от туберкулеза и осложнений, к которым ведет его развитие. Как правило, медики фиксируют развитие туберкулеза уже тогда, когда он начинает сильно влиять на работу организма человека, что осложняет лечение и создает множество проблем для больных и врачей.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Российские биологи создали уникальную систему диагностики туберкулеза, которая позволяет находить даже самые ранние следы инфекции в легких по нескольким выдохам. Первые выводы по ее использованию были представлены в Journal of Breath Research, сообщает РИА Новости.

"Мы впервые смогли неинвазивно собрать пробы легочной жидкости из выдыхаемого воздуха и обнаружить в пробах антитела, специфичные к так называемым секретируемым антигенам микобактерий, вызывающих туберкулез. Эти антитела появляются, если у человека в легких размножаются микобактерии, или же при долгом уходе за туберкулезным больным", — рассказывает Виктор Морозов из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, чьи слова приводит пресс-служба НИИ.

Как рассказывают ученые, сегодня десятки тысяч людей в России и в других странах мира продолжают умирать от туберкулеза и осложнений, к которым ведет его развитие. Как правило, медики фиксируют развитие туберкулеза уже тогда, когда он начинает сильно влиять на работу организма человека, что осложняет лечение и создает множество проблем для больных и врачей.

"Мы впервые смогли неинвазивно собрать пробы легочной жидкости из выдыхаемого воздуха и обнаружить в пробах антитела, специфичные к так называемым секретируемым антигенам микобактерий, вызывающих туберкулез. Эти антитела появляются, если у человека в легких размножаются микобактерии, или же при долгом уходе за туберкулезным больным", — рассказывает Виктор Морозов из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, чьи слова приводит пресс-служба НИИ.

Поэтому создание методики, которая позволяла бы находить туберкулез еще до того, как он успел "окопаться" в легких, помогло бы сократить расходы на лечение больных и улучшить им жизнь. Это стало особенно важным в последние годы, так как сейчас туберкулезная палочка начала приобретать неуязвимость к действию уже существующих антибиотиков.

Ученые, как отмечают авторы статьи, давно подозревают, что подобные капли содержат в себе обрывки антител, бактериальные белки и другие намеки на то, что палочка Коха (Mycobacterium tuberculosis), возбудитель туберкулеза, начала размножаться в легких и проникать в иммунные клетки. Эту идею долгое время нельзя было проверить из-за чрезвычайно малых размеров капель.

Российские биофизики решили эту проблему, создав особый электронный фильтр, который улавливал, собирал и "высушивал" подобные капли. Используя этот фильтр, в своей новой работе Морозов и его команда создали полноценную "бесконтактную" систему диагностики туберкулеза, которой сможет пользоваться даже неспециалист, и проверили ее работу на пациентах, недавно поступивших в клинику ЦНИИ туберкулеза в Москве, и на десяти здоровых добровольцах.

Как показали эти опыты, подобный фильтр может улавливать даже самые ранние и незаметные следы инфекции, когда присутствие бактерии в легких еще ничего не выдает. Вся процедура диагностики, как отмечают авторы статьи, занимает около 10-20 минут, и не включает в себя никаких потенциально болезненных вмешательств в работу организма.

Пока эта система, как отмечают ученые, позволяет находить туберкулез с точностью в 65-70%, однако ее можно будет легко повысить, если включить в число анализов поиски следов воспалений, вызываемых туберкулезной инфекцией. Это станет следующей задачей исследователей, если проект получит дальнейшее финансирование.