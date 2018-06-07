15:00 07 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
  • USD61.81
  • EUR73.07
Поиск
LIVE:
Ученый с микроскопом

Российские ученые создали уникальную систему диагностики туберкулеза

© Fotolia / Capifrutta
Новости
Получить короткую ссылку
58 0 0

Десятки тысяч людей продолжают умирать от туберкулеза и осложнений, к которым ведет его развитие. Как правило, медики фиксируют развитие туберкулеза уже тогда, когда он начинает сильно влиять на работу организма человека, что осложняет лечение и создает множество проблем для больных и врачей.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Российские биологи создали уникальную систему диагностики туберкулеза, которая позволяет находить даже самые ранние следы инфекции в легких по нескольким выдохам. Первые выводы по ее использованию были представлены в Journal of Breath Research, сообщает РИА Новости.

"Мы впервые смогли неинвазивно собрать пробы легочной жидкости из выдыхаемого воздуха и обнаружить в пробах  антитела, специфичные к так называемым секретируемым антигенам микобактерий, вызывающих туберкулез. Эти антитела появляются, если у человека в легких размножаются микобактерии, или же при долгом уходе за туберкулезным больным", — рассказывает Виктор Морозов из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, чьи слова приводит пресс-служба НИИ.

Как рассказывают ученые, сегодня десятки тысяч людей в России и в других странах мира продолжают умирать от туберкулеза и осложнений, к которым ведет его развитие. Как правило, медики фиксируют развитие туберкулеза уже тогда, когда он начинает сильно влиять на работу организма человека, что осложняет лечение и создает множество проблем для больных и врачей.

"Мы впервые смогли неинвазивно собрать пробы легочной жидкости из выдыхаемого воздуха и обнаружить в пробах  антитела, специфичные к так называемым секретируемым антигенам микобактерий, вызывающих туберкулез. Эти антитела появляются, если у человека в легких размножаются микобактерии, или же при долгом уходе за туберкулезным больным", — рассказывает Виктор Морозов из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, чьи слова приводит пресс-служба НИИ.

Поэтому создание методики, которая позволяла бы находить туберкулез еще до того, как он успел "окопаться" в легких, помогло бы сократить расходы на лечение больных и улучшить им жизнь. Это стало особенно важным в последние годы, так как сейчас туберкулезная палочка начала приобретать неуязвимость к действию уже существующих антибиотиков.

Ученые, как отмечают авторы статьи, давно подозревают, что подобные капли содержат в себе обрывки антител, бактериальные белки и другие намеки на то, что палочка Коха (Mycobacterium tuberculosis), возбудитель туберкулеза, начала размножаться в легких и проникать в иммунные клетки. Эту идею долгое время нельзя было проверить из-за чрезвычайно малых размеров капель.

Российские биофизики решили эту проблему, создав особый электронный фильтр, который улавливал, собирал и "высушивал" подобные капли. Используя этот фильтр, в своей новой работе Морозов и его команда создали полноценную "бесконтактную" систему диагностики туберкулеза, которой сможет пользоваться даже неспециалист, и проверили ее работу на пациентах, недавно поступивших в клинику ЦНИИ туберкулеза в Москве, и на десяти здоровых добровольцах.

Как показали эти опыты, подобный фильтр может улавливать даже самые ранние и незаметные следы инфекции, когда присутствие бактерии в легких еще ничего не выдает. Вся процедура диагностики, как отмечают авторы статьи, занимает около 10-20 минут, и не включает в себя никаких потенциально болезненных вмешательств в работу организма.

Пока эта система, как отмечают ученые, позволяет находить туберкулез с точностью в 65-70%, однако ее можно будет легко повысить, если включить в число анализов поиски следов воспалений, вызываемых туберкулезной инфекцией. Это станет следующей задачей исследователей, если проект получит дальнейшее финансирование.

Заболеваемость туберкулезом в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
Заболеваемость туберкулезом в Абхазии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Демонстрация повреждений картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее
    За стеклом

    Директор Третьяковской галереи на открытии выставки в Астане рассказала, что ждет картины музея после атаки вандала на "Ивана Грозного".

  • Тигр. Архивное фото
    Недомашнее животное

    В Бишкеке разыскивают мужчину, который выгуливал по улицам тигра на поводке, – фотографии с "прогулки" опубликовали в Facebook очевидцы.

  • Когда Арсений узнал, что поедет на Чемпионат мира, от радости аж пищал
    Мечты сбываются

    У десятилетнего минчанина Арсения Мухи неизлечимая болезнь - мышечная дистрофия. Но это не помешает ему выйти на поле финального матча ЧМ по футболу в Москве.

  • Телевизор
    Вы в эфире!

    Совсем избавить латвийского телезрителя от российских каналов не получится - против выступают как кабельные операторы, так и Еврокомиссия.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляе
    Рады бы, да не можем

    В Литве заявили, что выполнить решение Европейского суда по правам человека о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики практически невозможно.

  • Cristina Balan
    Впредь не повторится

    Новый посол Молдовы в США Кристина Балан прокомментировала свою статью, где в негативном ключе оценивала сотрудничество с Россией.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

3-летняя девочка рядом с гигантским кальмаром, представленном на выставке морских жителей в музее Мельбурна
Самые крупные обитатели океанов
Прогнали Широколобого: как в РУСДРАМе проходят репетиции премьеры спектакля по Искандеру
Прогнали "Широколобого": как в РУСДРАМе проходят репетиции премьеры спектакля по Искандеру
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами

Соцсети

Sputnikabkhazia