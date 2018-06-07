Путин рассчитывает, что сборная России на ЧМ -2018 "выстрелит"

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, президент России Владимир Путин надеется, что сборная РФ "выстрелит" на соревнованиях

СУХУМ, 7 июн —Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сборная России на предстоящем домашнем чемпионате мира по футболу покажет свои лучшие качества.

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Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

"Действительно, хоть и не демонстрирует наша сборная за последнее время ярких результатов, но число поклонников этого красивого вида спорта у нас огромно — это миллионы людей", — сказал Путин в ходе "Прямой линии".

"Будем рассчитывать, что и наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате выстрелит, что называется, и покажет свои лучшие качества", — сказал Путин.

Во время "Прямой линии" на связь с президентом вышел бывший главный тренер футбольной сборной России, московского ЦСКА, обладатель кубка УЕФА Валерий Газзаев.

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"В прошлом году на "Прямой линии" вы задали мне вопрос по качеству и будущему нашего футбола. Ваш вопрос я воспринял как прямое поручение — проработать в нужном направлении. Вместе с коллегами мы разработали и просмотрели практически весь мировой футбол, все лучшие национальные чемпионаты мира и Европы, разработали программу реформирования российского футбола, разработали программу реформирования национального чемпионата, для того чтобы вовлечь в систему детско-юношеского, профессионального, любительского и массового футбола все регионы Российской Федерации", — сообщил Путину Газзаев.

Он уточнил, что в разработки они успешно включили наследие сочинской Олимпиады 2014 года. Газзаев выразил готовность продемонстрировать составленную программу Путину.