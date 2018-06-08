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Открытие автомобильной части Крымского моста

Власти Италии готовы обсуждать статус Крыма

© Sputnik . Grigoriy Sisoev
Новости
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Ранее новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство Италии будет продвигать отмену антироссийских санкций.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik. Италия готова обсуждать статус Крыма, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Il Giornale.

"Вот министр иностранных дел, не хочу отнимать у него работу, но мы будем обсуждать все", — сказал Сальвини, отвечая на вопрос журналистов о статусе полуострова.

Кроме того, итальянский вице-премьер допустил, что Рим наложит вето на продление европейских санкций, связанных со вхождением полуострова в состав России. Этот вопрос будет обсуждаться в Совете ЕС 23 июня.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в парламенте title=Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в парламенте
© AFP 2018 / Andreas Solaro
Новый премьер-министр Италии выступил за пересмотр антироссийских санкций

Сальвини выразил убежденность в том, что главная угроза НАТО исходит от Африки, а не от России.

"Если мы члены оборонительного альянса, я бы хотел, чтобы он защищал нас от реальных опасностей с юга, а не от мнимых с востока", — заявил вице-премьер.

Отношения России и стран Евросоюза ухудшились во время политического кризиса на Украине в 2014 году. После возвращения Крыма Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции.

Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз отмечали, что язык санкций контрпродуктивен. В то же время власти подчеркивали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украине.

По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".




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