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Чашка черного кофе

Ученые вывели формулу расчета оптимальной дозы кофе

© Fotolia / Ferumov
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Ученые разработали алгоритм, по которому можно рассчитать дозу кофе для каждого человека, которая максимально его взбодрит, но при этом не навредит.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik. Ученые Американской академии медицины сна по заказу армии США разработали математический алгоритм, позволяющий рассчитать оптимальную дозу кофеина для каждого человека.

Кофе
© flickr.com/ Andy Simmons
Сделать кофе-паузу - пройти тест про кофе

Как пишет iz.ru, специалисты утверждают, что с помощью данного алгоритма рассчитывается доза напитка, необходимая для поддержания бодрости организма без нанесения ему вреда.

По словам автора исследования Жака Раймана, при правильном потреблении кофе увеличивает показатель бодрости почти на 65%.

На сегодняшний день разработанный алгоритм проходит проверку на военнослужащих вооруженных сил США и не раскрывается общественности. После проведения тестов на военных он будет запатентован.

Ранее специалисты Университета Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе установили положительное воздействие кофейных напитков на работоспособность и внимательность.




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