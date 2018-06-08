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Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной с президентом России Владимиром Путиным

Эрдоган угрожает бомбардировками в Ираке

© Sputnik . Sergey Guneyev
Новости
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Как заявил ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу, многие объекты на севере Ирака перешли под контроль турецких вооруженных сил, их конечной целью является район гор Кандиль, где расположены лагеря Рабочей партии Курдистана.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik. Анкара нанесет удары по иракским регионам Кандиль, Синджар и Махмур в случае неспособности иракских властей справиться с формированиями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk, передает РИА Новости.

"Если Багдад скажет, что не способен решить проблему (с РПК), то мы, ни у кого более не спрашивая, ударим по Синджару, Кандилю (оба на севере Ирака) и даже Махмуру (в 100 километрах к Багдаду)", — сказал Эрдоган.

Страны мира. Турция
© Sputnik . Руслан Кривобок
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После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

Также президент Турции  заявил о возможности отмены режима чрезвычайного положения в стране после президентских и парламентских выборов 24 июня.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года.

На досрочных выборах президента Турции в избирательные бюллетени будут включены имена Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.




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