Роскачество назвало лучшие марки молока

Оценивались внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах молочного продукта, учитывалось наличие антибиотиков и сухого молока в продукте.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik. По результатам исследования молока, закупленного в регионах Центрального федерального округа, 75% испытанных товаров не имеют нарушений. Об этом сообщает официальный сайт Роскачества.

© Sputnik . Алексей Даничев Россия вновь ограничит поставки молочной продукции из Белоруссии

В рамках всероссийского масштабного исследования молочной продукции эксперты Российской системы качества подвергли испытанию пастеризованное молоко с жирностью 3,2 % и выше. Это самый популярный вид молока, доля продаж которого в общем количестве молока составляет 38% от всего молока, реализуемого в рознице.

Оценивались внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах молочного продукта, учитывалось наличие антибиотиков, сухого молока и растительных жиров. Баллы также присуждались за удобство и безопасность упаковки молока. 75% испытанных товаров не имели нарушений.

В оставшейся четверти проверенного молока были обнаружены следующие нарушения: наличие растительных жиров, антибиотиков, снижение жирности и другие нарушения по качеству товара. Причем, у молока одной торговой марки было не одно, а сразу несколько нарушений.

Лидерами рейтинга самого качественного молока стали "Parmalat", "Экомилк", "Молоко нашей дойки", "Вкуснотеево" и "Globus". Также в топ-10 вошли "Каждый день", "Веселый молочник", "Домик в деревне", "Простоквашино" и "Красная цена".