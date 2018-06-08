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СЭФ 2018

Экономический форум и ярмарка: делегация Абхазии находится в Курске

© Фото : Инар Гицба
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Директор Государственного инвестиционного агентства Инар Гицба в интервью Sputnik рассказал об участии абхазской делегации в Среднерусском экономическом форуме и оптово-розничной ярмарке "Курская Коренская ярмарка–2018".

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Делегация Абхазии принимает участие в Среднерусском экономическом форуме в Курске, сообщил Sputnik директор Государственного инвестиционного агентства Инар Гицба.

"Пока работа идет в режиме пленарного заседания, наша делегация принимает в нем участие. Мы посетили выставки достижений научных организаций, центров, лабораторий, выставку продукции инновационных предприятий и выставку разработок молодых ученых", — добавил он.

Абхазская делегация также участвует в обсуждении различных вопросов, связанных с развитием экономики, заметил Гицба.

"У меня лично особый интерес вызвала панель под названием "Молодежь в экономике знаний, умная и комфортная среда". Это участие молодежи в формировании экономики знаний, создание умной, комфортной среды при обсуждении различных моделей ближайшего будущего. Речь идет о развитии информационных технологий, технологий блокчейн. Очень было приятно видеть, что инициатива молодежи на данном форуме была поощрена различными грантами", — сказал директор Государственного инвестиционного агентства Абхазии.

На форуме обсуждаются различные модели функционирования современной экономики, отметил Инар Гицба.

9 июня состоится торжественное открытие XVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки "Курская Коренская ярмарка–2018", сообщил он.

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"Запланировано выступление главы нашей делегации, заместителя руководителя Администрации президента Адгура Лушба. Я планирую провести встречу с генеральным директором агентства по привлечению инноваций Курской области Алексеем Еремеевым, обсудим перспективы предметного сотрудничества", — подчеркнул Гицба.

Участниками мероприятия ежегодно становятся представители порядка 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, 35 регионов Российской Федерации, более 1400 российских и иностранных компаний.

Курская Коренская ярмарка стала одной из крупнейших ярмарок в центральной части России. Она является сегодня эффективной презентационной площадкой, охватывающей не только сектор реальной экономики, в том числе все сегменты промышленности, транспорт и связь, строительство и стройиндустрию, агропромышленный комплекс, банковскую и страховую деятельность, но и гуманитарную составляющую — образование и науку, спорт, туризм, народные промыслы и ремесла.




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