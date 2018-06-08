G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп считает, что Россию снова нужно принять в состав G8, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Американский президент также заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7, который проходит сейчас в канадском Квебеке.

Трамп выразил недоумение отсутствием России за столом переговоров и сказал, что будет рекомендовать изменить это.

"Нравится вам или нет, — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", — сказал президент США журналистам.

© AFP 2018 / Andreas Solaro Новый премьер-министр Италии выступил за пересмотр антироссийских санкций

Позже идею Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он подчеркнул, что это "в общих интересах".

В Кремле уже прокомментировали слова американского лидера. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва "делает акцент на других форматах".

G8/G7

G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

На прошлой неделе одна из лидеров немецкой партии "Левые", депутат бундестага Сара Вагенкнехт высказалась за возвращение России в состав G8 для противодействия США. При этом канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас подчеркивали нереалистичность такого сценария.

После призыва Вагенкнехт в Кремле ответили на вопрос об актуальности этого формата.

"В изменяющейся обстановке — как в международных политических, так и в экономических делах — стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как, например, "Двадцатка", где Россия принимает активное участие", — заявил Песков.