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Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае

Путин заявил об успешном сотрудничестве России и Ирана по кризису в Сирии

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
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Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в рамках которого состоялась встреча глав России и Ирана, проходит в Циндао 9-10 июня.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Россия и Иран успешно сотрудничают над разрешением сирийского кризиса, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Мы успешно сотрудничаем по разрешению сирийского кризиса. И здесь есть о чем поговорить, потому что есть конкретные результаты", — сказал Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Путин добавил, что рад возможности поработать с Роухани на полях международной встречи в рамках ШОС.

Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани
© Sputnik . Сергей Гунеев
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Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь заявил, что считает весьма ощутимыми результаты взаимодействия с Россией по обеспечению безопасности в регионе.

"Что касается нашего взаимодействия в делах обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе, с каждым днем (результаты) чувствуются более сильными", — сказал Роухани.

Он высказал предположение, что российский президент также согласится с его мнением, что "ирано-российское сотрудничество на поле боя в борьбе с терроризмом и разными радикальными группировками оказалось достаточно успешным".

Главы государств также обсудили необходимость более серьезного диалога в отношении одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Глава Ирана подчеркнул, что Российская Федерация сыграла "очень важную и конструктивную роль" в исполнении ядерных соглашений.

Теги:
Сирия, Хассан Рухани, Владимир Путин



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