До чего дошел прогресс: ученые смогут добывать топливо из воздуха

Создатели технологии называют ее отличительной чертой невысокие расходы по сравнению с другими методами.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Канадские специалисты из компании Carbon Engineering разработали метод, который позволяет добывать углекислый газ напрямую из атмосферы с помощью цикла химических реакций, сообщает портал "360tv" со ссылкой на научный текст, опубликованный в журнале Joule.

Полученный с помощью новой технологии углекислый газ, сможет стать основой топлива.

Как рассказал профессор Гарвардского университета, а также основатель компании Carbon Engineering, данная технология позволяет переработать около одного миллиона тонн углекислого газа в год, при этом одна тонная газа из воздуха будет стоить от 100 до 250 долларов.

Авторы метода предлагают собирать воздух, который насыщен углекислым газом, с помощью особых конструкций, напоминающих охладительные башни.

Отмечается, что при выходе на рынок компания сможет переработать до 20% вредных экологии выбросов углекислого газа.