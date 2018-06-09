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Визит президента РФ В. Путина в Турцию

Путин провел телефонный разговор с Порошенко

© Sputnik . Михаил Климентьев
Новости
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Президент России Владимир Путин провел 9 июня телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского "комплекса мер", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского "комплекса мер", в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата", — говорится в сообщении.

Сообщается, что главы государств также договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

10 мая Порошенко заявил, что скоординировал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном действия по проведению заседания в нормандском формате.




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