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В пригороде Петербурга загорелся торговый центр

Торговый центр загорелся в пригороде Петербурга

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Новости
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К ликвидации пожара привлекли десять единиц техники и 50 человек личного состава. МЧС сообщило, что может задействовать авиацию.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Под Санкт-Петербургом загорелся торговый центр "Меньшиков-Холл", сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в 16:40 мск. При проведении кровельных работ в двухэтажном здании загорелся битум и изоляционный материал. Изначально площадь пожара занимала сто квадратных метров.

Из-за угрозы распространения пламени и плохого водоснабжения в 17:12 пожару присвоили первый ранг, в 17:35 — второй, а в 17:44 — третий номер сложности по пятибалльной шкале.

"Площадь пожара — 400 квадратных метров. Для подачи стволов на тушение спасателям приходится прокладывать многометровые рукавные линии от пожарных гидрантов", — отметили в ведомстве.

Спасатели подчеркнули, что посетителей в здании торгового центра не было, сведений о пострадавших не поступало.

Торгово-развлекательный комплекс "Меньшиков-Холл" расположен в городе Ломоносове на улице Кронштадтской, дом 1. Общая площадь комплекса — более четырех тысяч квадратных метров. В здании находятся магазины, кафе и компании из сферы услуг.




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