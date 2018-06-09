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Пожар

Недостроенная гостиница загорелась в Сухуме

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Сообщение о возгорании гостиницы в Сухуме поступило в МЧС в 18:29, пожарные продолжают локализовывать очаги огня.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Недостроенная гостиница загорелась в Сухуме 9 июня, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Пожар произошел в районе Келасур, напротив поворота в АГУ. Возгорание произошло на чердачном помещении многоэтажной недостроенной гостиницы. В 18:29 в МЧС поступило сообщение и сразу на место происшествия выехали пожарные расчеты, которые сейчас локализуют очаг возгорание", – сказали в пресс-службе.

A post shared by big lu (@profitroly) on Jun 9, 2018 at 10:41am PDT

Пострадавших, как уточнили в ведомстве, нет. Причины возгорания выясняются.

Теги:
пожар, Сухум, Абхазия



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