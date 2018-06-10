Лидеры G7 заявили о готовности ввести новые санкции против России

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Страны G7 договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры в отношении России, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по окончании саммита "семерки", сообщает РИА Новости.

"Я приветствую понимание "семеркой" необходимости сохранить санкции в отношении РФ в свете того, что Россия не выполнила в полной мере обязательства по минским соглашениям на Украине. Мы договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры в отношении РФ", — заявила Мэй.

Тем не менее Лидеры "семерки" договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, когда "это в наших интересах".