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Логотип саммита G7 в Квебеке, Канада. Архивное фото

Лидеры G7 заявили о готовности ввести новые санкции против России

© AFP 2018 / Ludovic Marin
Новости
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Саммит G7 завершился в канадском городе Ла Мальбе в Квебеке оглашением итогового коммюнике.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Страны G7 договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры в отношении России, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по окончании саммита "семерки", сообщает РИА Новости.

"Я приветствую понимание "семеркой" необходимости сохранить санкции в отношении РФ в свете того, что Россия не выполнила в полной мере обязательства по минским соглашениям на Украине. Мы договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры в отношении РФ", — заявила Мэй.

Тем не менее Лидеры "семерки" договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, когда "это в наших интересах".

Теги:
санкции, G7, саммит, Тереза Мэй, Канада



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