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Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае. День второй

Путин: Россия не выходила из G8, будем рады видеть всех участников в Москве

Пресс-служба Президента РФ
Новости
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Ежегодный саммит "Большой семерки" прошел 8-9 июня в канадском Квебеке.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Россия не выходила из состава "Большой восьмерки" и будет рада видеть государства-участники объединения в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку", мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас в Москве", — сказал на пресс-конференции Путин в Китае.

Ежегодный саммит "Большой семерки" прошел 8-9 июня в канадском Квебеке.

Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Теги:
G8, G7, Владимир Путин, Китай, Россия



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