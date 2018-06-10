Путин: Россия не выходила из G8, будем рады видеть всех участников в Москве

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Россия не выходила из состава "Большой восьмерки" и будет рада видеть государства-участники объединения в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку", мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас в Москве", — сказал на пресс-конференции Путин в Китае.