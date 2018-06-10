Путин: Россия не выходила из G8, будем рады видеть всех участников в Москве

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Россия не выходила из состава "Большой восьмерки" и будет рада видеть государства-участники объединения в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку", мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас в Москве", — сказал на пресс-конференции Путин в Китае.
Ежегодный саммит "Большой семерки" прошел 8-9 июня в канадском Квебеке.
Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.