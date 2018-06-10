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Netflix

Netflix снимет сериал про аферистку из России

© Фото : Netflix
Новости
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Шоураннером будущего сериала станет автор популярных теледрам "Как избежать наказания за убийство", "Скандал" и "Анатомия страсти" Шонда Раймс.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Netflix займется экранизацией истории российской мошенницы Анны Сорокиной, несколько лет жившей в Америке под выдуманным именем, сообщает портал "360tv".

Сценаристов вдохновила история Анны Сорокиной, которая несколько лет жила в дорогом отеле Нью-Йорка под именем Анны Делви, организовывала роскошные вечеринки и даже пыталась создать собственный фонд. Для того, чтобы оплатить свою "дольче виту" Сорокина взяла сразу несколько кредитов с помощью поддельных счетов на сумму более 200 тысяч долларов. Когда махинации вскрылись, девушку арестовали.

Публикация от AD (@annadlvv) 26 Авг 2013 в 6:14 PDT

Вот уже год она ждет суда в тюремной камере Райкерс неподалеку от Нью-Йорка.

Variety сообщает со ссылкой на источники в Vanity Fair, что уже велись переговоры с Дженнифер Лоуренс и Марго Робби, выражавшими интерес к главной роли в проекте.




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