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Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае. День второй

Лидеры стран ШОС подписали Циндаоскую декларацию

© Sputnik . Алексей Дружинин
Новости
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В Китае прошел саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. По итогам саммита ШОС главы государств приняли Циндаоскую декларацию, сообщает РИА Новости.

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AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство Германии
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Документ подписали руководители России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана.

Декларация содержит 17 документов, которые касаются сотрудничества между странами, борьбы с терроризмом, наркотиками, эпидемиями и загрязнением окружающей среды.

Кроме того, в совместном заявлении поднимаются вопросы по ситуации в Сирии, Иране, на Украине и Корейском полуострове.

Так, стороны в очередной раз подтвердили безальтернативность политического процесса в Сирии и призвали выполнять договоренности в зонах деэскалации. Из документа следует, что разрешение кризиса должно идти в соответствии с положениями резолюции Совбеза ООН и "исходить из необходимости суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии".

Кроме того, лидеры ШОС призвали участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе соблюдать обязательства в рамках сделки для стабильности во всем мире и регионе. Также они выступили за урегулирование украинского кризиса политическим путем на основании Минских договоренностей.

Стороны также отметили контакты между КНДР и США и призвали всех оказывать содействие переговорному процессу.

В документе уделили особое внимание экономическому сотрудничеству между странами ШОС. Отмечается, что стороны изучат перспективы расширения объемов использования нацвалют в торговой и инвестиционной деятельности.

Участники саммита ШОС также подписали меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в области микро-, малого и среднего предпринимательства.

Саммит ШОС проходит в китайском прибрежном городе Циндао 9-10 июня.

ШОС — постоянно действующая межправительственная международная организация, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время члены ШОС — это Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государств — наблюдателей при ШОС.

Теги:
саммит, ШОС, Китай, Циндао



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