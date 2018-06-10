Астрономы обнаружили три землеподобные планеты

Самой богатой на землеподобные планеты считается система TRAPPIST-1, которая находится на расстоянии 39,5 световых лет от Солнца в созвездии Водолея.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Астрономы под руководством Диеза Алонсо из Университета Овьедо в Испании обнаружили две новые планетные системы и три землеподобные планеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

© AFP 2018 / GREGORY BOISSY Ученые назвали главных "убийц" инопланетных цивилизаций

Первая система удалена от Солнца приблизительно на 160 световых лет. Она содержит как минимум три каменистых планеты, радиус которых равен или приблизительно равен земному, а масса составляет 1,4, 0,9 и 1,3 массы Земли. Небесные тела вращаются вокруг красного карлика с периодами 5,2, 7,8 и 10,1 дней. Эффективная температура звезды составляет 3450 кельвинов, что почти в полтора раза меньше, чем у Солнца.

Во второй системе главная звезда — красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов. Вокруг нее вращаются две суперземли, превосходящие по размерам Землю в два раза, а по массе — в пять. Один оборот вокруг светила планеты совершают за шесть и двадцать дней соответственно.

Астрономы предполагают, что планеты слишком горячи для того, чтобы на них смогли существовать известные формы жизни.

Самой богатой на землеподобные планеты считается система TRAPPIST-1, которая находится на расстоянии 39,5 световых лет от Солнца в созвездии Водолея. В ней нашли сразу семь землеподобных планет, три из которых находятся в так называемой "обитаемой зоне".