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Астрономы обнаружили три землеподобные планеты

CC BY 4.0 / NASA, ESA,STScI / Hubble's 28th birthday picture: The Lagoon Nebula
Новости
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Самой богатой на землеподобные планеты считается система TRAPPIST-1, которая находится на расстоянии 39,5 световых лет от Солнца в созвездии Водолея.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Астрономы под руководством Диеза Алонсо из Университета Овьедо в Испании обнаружили две новые планетные системы и три землеподобные планеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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© AFP 2018 / GREGORY BOISSY
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Первая система удалена от Солнца приблизительно на 160 световых лет. Она содержит как минимум три каменистых планеты, радиус которых равен или приблизительно равен земному, а масса составляет 1,4, 0,9 и 1,3 массы Земли. Небесные тела вращаются вокруг красного карлика с периодами 5,2, 7,8 и 10,1 дней. Эффективная температура звезды составляет 3450 кельвинов, что почти в полтора раза меньше, чем у Солнца.

Во второй системе главная звезда — красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов. Вокруг нее вращаются две суперземли, превосходящие по размерам Землю в два раза, а по массе — в пять. Один оборот вокруг светила планеты совершают за шесть и двадцать дней соответственно.

Астрономы предполагают, что планеты слишком горячи для того, чтобы на них смогли существовать известные формы жизни.

Самой богатой на землеподобные планеты считается система TRAPPIST-1, которая находится на расстоянии 39,5 световых лет от Солнца в созвездии Водолея. В ней нашли сразу семь землеподобных планет, три из которых находятся в так называемой "обитаемой зоне".




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