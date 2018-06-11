Марсоход обнаружил органику на "красной планете"

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Ученые упорно ищут на Марсе свидетельства существования жизни.

И вот, марсоход Curiosity обнаружил самую ценную находку с момента начала исследований в этом направлении — следы органики, сообщает Sputnik Молдова.

На пресс-конференции в NASA биохимик Дженнифер Айгенброуд из лаборатории Центра космических полетов рассказала подробности об этом открытии, сообщает журнал Science. По словам ученого, эти органические молекулы, действительно, могут быть свидетельством того, что в древности на поверхности Марса была жизнь. Однако, как подчеркнула биохимик, пока слишком мало данных для того, чтобы с уверенностью делать выводы.

"Обнаружены органические соединения. Они найдены в камнях из древних озерных отложений", – заявила Айгенброуд.

Марсоход Curiosity при помощи буровой установки получил образцы пород с озера, покрывавшего дно кратера Гейл. Ученые считают, что это озеро могло быть обитаемым.