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марсоход Curiosity

Марсоход обнаружил органику на "красной планете"

NASA
Новости
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Органические молекулы могут служить свидетельством существования жизни на "красной планете", заявляют ученые NASA.

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Ученые упорно ищут на Марсе свидетельства существования жизни.

Туманность Лагуна, снятая телескопом Хаббл
CC BY 4.0 / NASA, ESA,STScI / Hubble's 28th birthday picture: The Lagoon Nebula
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И вот, марсоход Curiosity обнаружил самую ценную находку с момента начала исследований в этом направлении — следы органики, сообщает Sputnik Молдова.

На пресс-конференции в NASA биохимик Дженнифер Айгенброуд из лаборатории Центра космических полетов рассказала подробности об этом открытии, сообщает журнал Science. По словам ученого, эти органические молекулы, действительно, могут быть свидетельством того, что в древности на поверхности Марса была жизнь. Однако, как подчеркнула биохимик, пока слишком мало данных для того, чтобы с уверенностью делать выводы.

"Обнаружены органические соединения. Они найдены в камнях из древних озерных отложений", – заявила Айгенброуд.

Марсоход Curiosity при помощи буровой установки получил образцы пород с озера, покрывавшего дно кратера Гейл. Ученые считают, что это озеро могло быть обитаемым.




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