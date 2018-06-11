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Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе, архивное фото

МИД Германии: желание Трампа вернуть Россию в G8 расколет Европу

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Новости
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МИД ФРГ заявил, что далеко не все европейские страны поддержат предложение Трампа сделать G8 более эффективной, приняв Россию обратно.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен сказал, что заявление президента США Дональда Трампа на саммите G7 о возвращении России в "Большую восьмерку" угрожает Евросоюзу новым расколом, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo. Pablo Martinez Monsivais
Трамп считает, что Россию снова нужно принять в состав G8

По мнению госсекретаря, не все страны Европы поймут такое решение.

"Если никакого движения со стороны России не будет продемонстрировано и мы пригласим ее, этого никто не поймет. Это группа, которая защищает общие ценности. <…> В этой ситуации мы не должны допустить еще один раскол в Европе, потому что в Европе не все будут согласны с таким решением", — заявил сказал Аннен.

Ранее американский лидер заявил, что "Большая восьмерка" при участии России была бы более эффективной, нежели "семерка".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8, если ей предложат, сказал что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".

С 1998 года в Форуме развитых экономических держав участвовали восемь стран, но в 2014 году на фоне крымских событий "восьмерка" отказалась приехать на саммит в Сочи, а собралась без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не будут проводить форумы вместе с Россией, пока политика Москвы в отношении крымского вопроса не изменится.




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