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Кадр из фильма Мстители: Война бесконечности

Трейлер "Мстителей 3" установил абсолютный рекорд YouTube

© Фото : Marvel Studios
Новости
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Темы:
Дом Кино Sputnik (89)
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Трейлер фильма о супергероях побил рекорд среди всех трейлеров фильмов, опубликованных на YouTube

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Первый трейлер очередного фильма студии Marvel "Мстители 3: Война бесконечности" установил абсолютный рекорд на видеохостинге YouTube, сообщает портал KinoNews.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment в ноябре 2017 года — к июню текущего года он собрал уже более 200 миллионов просмотров. Это лучший результат среди всех трейлеров фильмов, представленных на YouTube.

Ранее фантастический боевик от Marvel преодолел в прокате отметку в один миллиард долларов быстрее, чем любой другой фильм в истории кино — лента собрала за первые выходные 630 миллионов долларов.

Темы:
Дом Кино Sputnik (89)



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