Трейлер "Мстителей 3" установил абсолютный рекорд YouTube

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Первый трейлер очередного фильма студии Marvel "Мстители 3: Война бесконечности" установил абсолютный рекорд на видеохостинге YouTube, сообщает портал KinoNews.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment в ноябре 2017 года — к июню текущего года он собрал уже более 200 миллионов просмотров. Это лучший результат среди всех трейлеров фильмов, представленных на YouTube.

Ранее фантастический боевик от Marvel преодолел в прокате отметку в один миллиард долларов быстрее, чем любой другой фильм в истории кино — лента собрала за первые выходные 630 миллионов долларов.