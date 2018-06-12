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Полноформатные переговоры США и КНДР на высшем уровне проходят в Сингапуре

Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ в Сингапуре

© AFP 2018 / SAUL LOEB
Новости
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Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали во вторник итоговый документ после окончания саммита в Сингапуре, сообщает РИА Новости.

Церемония состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом. Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.

На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.

Полноформатные переговоры США и КНДР на высшем уровне проходят в Сингапуре
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Главы США и КНДР встретились в Сингапуре

Детали подписанного соглашения пока не известны.

"Мы увидим большие перемены", — отметил глава КНДР.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита.

"Я думаю, что вообще наши отношения с Северной Кореей <…> теперь в совершенно иной ситуации, чем раньше", — добавил американский президент.

Северная Корея и США после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который закончился перемирием, формально находятся в состоянии войны. Все попытки заключить мирный договор не завершались успехом.
В случае, если встреча в Сингапуре пройдет успешно, второй саммит глав двух стран может состояться в Пхеньяне в июле, а третий раунд позже может состояться в Вашингтоне.




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