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Ансамбль Абаза занял первое место на фестивале Планета звезд в Геленджике

Ансамбль "Абаза" занял первое место на фестивале в Геленджике

© Фото : Астанда Шапковская
Новости
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Конкурс-фестиваль "Планета звезд", в котором приняли участие воспитанники сухумской школы искусств "Абаза" проходил в Геленджике с 10 по 12 июня 2018 года.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Хореографический ансамбль школы искусств "Абаза" из Сухума занял первое место на конкурсе-фестивале "Планета звезд" в Геленджике, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия руководитель ансамбля, хореограф Алексей Аршба во вторник 12 июня.

Ансамбль Абаза занял первое место на фестивале Планета звезд в Геленджике
© Фото : Астанда Шапковская
Ансамбль "Абаза" занял первое место на фестивале "Планета звезд" в Геленджике

"Конкурс был вчера, а сегодня гала-концерт. Наши ученики выступали в номинации "Народный танец" с национальным абхазским танцем и заняли первое место. Было 24 коллектива из Краснодарского края, Крыма и Белоруссии в возрастной категории до 10 лет", — рассказал хореограф.

Аршба рассказал, что школа искусств "Абаза" была создана в годы Отечественной войны народа Абхазии Циалой Чкадуа в Пицунде. На сегодняшний день около 200 детей в этой школе занимаются танцами, хоровым пением, обучаются игре на абхазских национальных инструментах.

Ансамбль Абаза занял первое место на фестивале Планета звезд в Геленджике
© Фото : Астанда Шапковская
Ансамбль "Абаза" занял первое место на фестивале "Планета звезд" в Геленджике

Хореографический ансамбль "Абаза" — лауреат и победитель фольклорных конкурсов. В репертуаре коллектива танцы народов мира.




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