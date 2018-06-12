Ансамбль "Абаза" занял первое место на фестивале в Геленджике

Конкурс-фестиваль "Планета звезд", в котором приняли участие воспитанники сухумской школы искусств "Абаза" проходил в Геленджике с 10 по 12 июня 2018 года.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Хореографический ансамбль школы искусств "Абаза" из Сухума занял первое место на конкурсе-фестивале "Планета звезд" в Геленджике, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия руководитель ансамбля, хореограф Алексей Аршба во вторник 12 июня.

© Фото : Астанда Шапковская Ансамбль "Абаза" занял первое место на фестивале "Планета звезд" в Геленджике

"Конкурс был вчера, а сегодня гала-концерт. Наши ученики выступали в номинации "Народный танец" с национальным абхазским танцем и заняли первое место. Было 24 коллектива из Краснодарского края, Крыма и Белоруссии в возрастной категории до 10 лет", — рассказал хореограф.

Аршба рассказал, что школа искусств "Абаза" была создана в годы Отечественной войны народа Абхазии Циалой Чкадуа в Пицунде. На сегодняшний день около 200 детей в этой школе занимаются танцами, хоровым пением, обучаются игре на абхазских национальных инструментах.

© Фото : Астанда Шапковская Ансамбль "Абаза" занял первое место на фестивале "Планета звезд" в Геленджике

Хореографический ансамбль "Абаза" — лауреат и победитель фольклорных конкурсов. В репертуаре коллектива танцы народов мира.