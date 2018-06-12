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Брызги воды

Природный фильтр: разработана новая формула получения пресной воды

CC0 / Pixabay
Новости
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Китайские ученые создали новый способ превращения соленой воды в пресную при помощи теории Тьюринга.

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники Чжэцзянского университета разработали органическую формулу очищения воды от солей и отходов, сообщил телеканал "Моя планета".

Основой исследований стала теория морфогенеза британского ученого Алана Тьюринга, которая изучает взаимодействие веществ-морфогенов. В животных организмах эти клетки влияют на развитие друг друга, образуя особенности частей тела.

Производство минеральной воды Ауадхара.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Китайские исследователи по примеру Тьюринга задействовали "взаимопроникающие" вещества – молекулы пиперазина и тримезоилхлорида, а также добавили поливиниловый спирт. В результате ученые получили органический фильтр, который задерживает соль и пропускает чистую воду.

Выведенная формула способна очистить 125 литров воды в час. Авторы исследования утверждают, что данный способ в несколько раз эффективнее всех существующих на сегодняшний день способов очистки пресной воды.

Фильтр способен очищать канализации и промышленные отходы.  Для очистки питьевой воды необходимы дальнейшие исследования.

Алан Тьюринг — британский математик и информатик. Он стал известен в мировой науке после взлома немецкой шифровальной машины "Энигма", которой пользовались нацисты во время Второй мировой войны. Помимо математических исследований, ученый занимался проблемами биохимии. В 1952 году Тьюринг опубликовал статью о математической модели морфогенеза.




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