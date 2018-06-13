15:59 13 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR74.14
Поиск
Президент США Дональд Трамп

Трамп заявил, что сразу поладил с Ким Чен Ыном

© AP Photo. Pablo Martinez Monsivais
Новости
Получить короткую ссылку
19 0 0

В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу поладил с лидером КНДР Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре. сообщает РИА Новости.

Полноформатные переговоры США и КНДР на высшем уровне проходят в Сингапуре
© AFP 2018 / SAUL LOEB
Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ в Сингапуре

"Мы очень хорошо поладили с самого начала… Мы стали говорить о том, что надо денуклеаризовать страну, и он это понял, он с этим не спорил. Он сильный парень. Люди спрашивают, каков он. У него очень хороший характер, он забавный, и он очень-очень умный, прекрасный переговорщик. Он парень очень стратегического склада", — сказал Трамп в интервью Fox News

В то же время Трамп отметил, что не отказывается от своих прежних жестких высказываний в адрес Ким Чен Ына, поскольку без них, по его словам, не было бы последующих переговоров с КНДР. "Думаю, без этой риторики мы бы здесь не оказались. Я с большой неохотой это делал… но выбора не было", — заявил глава Белого дома.

Ранее, комментируя саммит в Сингапуре в Twitter, президент США поблагодарил лидера КНДР за "отважный шаг навстречу новому и светлому будущему для его народа" и выразил уверенность, что возможности КНДР в случае отказа от ядерного оружия будут беспредельны.

В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР, по ее итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, из которого следует, что Вашингтон дает Пхеньяну гарантии безопасности, а тот, в свою очередь, подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

По теме

Трамп приостановил введение трехсот санкций против Северной Кореи
Теги:
саммит, Ким Чен Ын, Дональд Трамп



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Куанышбек Есекеев
    Алибаба и малый бизнес

    Глава компании "Казахтелеком" рассказал о планах по созданию платформы для малого и среднего бизнеса по аналогии с китайской Alibaba.

  • Молодой парень пересчитывает доллары США. Архивное фото
    Дорогая наука

    Более 50 иностранных студентов пожаловались, что заплатили за обучение в бишкекском вузе по 2900 долларов, но деньги не поступили в кассу и их отчислили.

  • Байкер в Минске вернул водителю выброшенный на дорогу окурок
    Не сорить!

    Мотоциклист в Минске подобрал окурок, выброшенный автомобилистом на дорогу, и вернул его водителю. Произошедшее снял видеорегистратор.

  • Билеты на ЧМ-2018
    Без комментариев

    Владельцев латвийских баров и ресторанов предупредили: футбол можно показывать только в трансляции LTV7, никаких комментариев на русском для туристов.

  • Аисты, архивное фото
    Помощи не ждите

    Депутат Сейма Литвы раскритиковала работу Ассоциации опеки над животными и заявила, что структура не выполняет свои функции.

  • Кишинев, архивное фото
    Молдавское двоевластие

    Срок полномочий действующего парламента Молдавии истекает. Смогут ли предстоящие выборы вывести страну из масштабного политического кризиса?

  • Женщина в национальной одежде, архивное фото
    Таджикистан туристический

    Специально для любителей познавать мир Sputnik Таджикистан составил список достопримечательностей, которые непременно стоит увидеть в Таджикистане.

  • Рукопожатие
    Совместными усилиями

    Главы спецслужб Узбекистана и Таджикистана заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, охране госграницы и обмене информацией.

  • Плакат в таллиннском автобусе
    Сказка про медведя

    Sputnik задался вопросом, зачем на рекламном постере эстонской армии изображен медведь, если отстрел диких зверей не входит в список стратегических целей Сил обороны Эстонии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Колумбийская певица Шакира выступает на вручении 12-ой премии Latin Grammy в Лас-Вегасе
Красотки, в которых влюблены футболисты ЧМ-2018
Учения авиации Балтийского флота
Неуправляемые ракеты и уход от огня: учения авиации Балтийского флота
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia