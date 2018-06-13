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Tesla

Илон Маск уволит 9% сотрудников компании Tesla

© AFP 2018 / WANG Zhao
Новости
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По итогам первого квартала 2018 года Tesla отчиталась о рекордных убытках — 710 миллионов долларов.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Глава компании Tesla Илон Маск объявил о решении сократить более 4 тысяч сотрудников компании в связи с ее реорганизацией, направленной на увеличение рентабельности производства, сообщает "Прайм".

"За последние несколько лет компания Tesla быстро росла и развивалась, что привело к дублированию некоторых обязанностей сотрудников, которые сегодня трудно оправдать, хотя они имели смысл в прошлом", — написал Маск в официальным письме сотрудникам компании, опубликованном в его Twitter.

Илон Маск. Архивное фото.
© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
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Принятое решение вызвано, по словам Маска, необходимостью снизить затраты и достичь рентабельности компании.

"Мы приняли трудное решение отпустить примерно 9% наших сотрудников", — отметил Маск.

Макс также добавил, что в течение 15 лет Tesla не производила ежегодной прибыли. "Мы стремимся ускорить переход к экологически чистой энергетике, но мы никогда не достигнем этой цели, пока мы не сможем, наконец, обеспечить устойчивую прибыль", — объяснил глава Tesla.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.




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