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Строительство Крымского моста и автомобильных подходов со стороны Краснодарского края.

Крымский мост установил новый рекорд

© Sputnik . Виталий Тимкив
Новости
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Дорожники отметили рост трафика в направлении Крыма: за трое суток в сторону Керчи проехали 38,4 тысячи транспортных средств, в обратную сторону — 33,3 тысячи.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. За три выходных дня по Крымскому мосту проехали более 70 тысяч автомобилей, в том числе более 600 рейсовых и заказных автобусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Упрдор "Тамань" Росавтодора.

Открытие автомобильной части Крымского моста
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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В сообщении уточняется, что речь идет о движении в обе стороны.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290. Это четырехполосная трасса категории 1Б с пропускной способностью в 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч, остановки на мосту запрещены.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения по нему изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Движение автотранспорта было запущено 16 мая.

Теги:
крымский мост, Крым



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