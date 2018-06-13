Россия выступила в ООН против резолюции Грузии по беженцам из Абхазии

С подобной инициативой Грузия выступает в ГА ООН ежегодно последние десять лет.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН вновь приняла резолюцию Грузии о положении беженцев из Абхазии и Южной Осетии, сообщает РИА Новости.

Документ был принят большинством голосов, представители 81 страны проголосали за, против — 16, еще 62 воздержались. Россия выступила против.

В документе выражается озабоченность "гуманитарной ситуацией, вызванной произошедшим в августе 2008 года вооруженным конфликтом, который повлек за собой новое вынужденное перемещение гражданского населения". Генассамблея ООН "признает право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, на возвращение в их дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии", говорится в резолюции.

В тексте также заявлено о недопустимости "насильственного изменения демографической ситуации".