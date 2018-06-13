За гранью: искусственный интеллект научился видеть людей сквозь стены

Искусственный интеллект сможет распознать конкретного человека в толпе с вероятностью в 83%.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Специалисты из Массачусетского университета изобрели беспроводное устройство, способное изучать движения и позы человека за стеной, сообщил новостной портал PlanetToday.

© Sputnik . Евгения Новоженина Известный футуролог и физик рассказал, что нас ждет в ближайшем будущем

По сообщению ученых, устройство способно отличить конкретного человека среди ста других в 83%. Оно состоит из системы искусственного интеллекта и беспроводного радиоустройства.

Система искусственного интеллекта научилась определять связь между позой человека и его движениями, используя полученные фотографии.

"Мы задействовали хорошо обученную нейронную сеть для того, чтобы определять мельчайшие особенности пространственного положения человеческих тел. У этой технологии, как выяснилось, могут быть самые разные сценарии применения — ее, например, можно применять для наблюдения за людьми, страдающими от таких опасных нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона", — сообщила Диана Катаби, сотрудник Лаборатории ИИ и компьютерных наук.

Исследователи планируют продолжить обучение устройства для распознавания мелкой моторики частей тела. Это поможет наблюдать за людьми в местах массового скопления.