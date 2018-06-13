15:58 13 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR74.14
Поиск
Модель робота с искусственным интеллектом

За гранью: искусственный интеллект научился видеть людей сквозь стены

© Fotolia / Carloscastilla
Новости
Получить короткую ссылку
810

Искусственный интеллект сможет распознать конкретного человека в толпе с вероятностью в 83%.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Специалисты из Массачусетского университета изобрели беспроводное устройство, способное изучать движения и позы человека за стеной, сообщил новостной портал PlanetToday.

Работа стенда МИА «Россия сегодня» во второй день ПМЭФ
© Sputnik . Евгения Новоженина
Известный футуролог и физик рассказал, что нас ждет в ближайшем будущем

По сообщению ученых, устройство способно отличить конкретного человека среди ста других в 83%. Оно состоит из системы искусственного интеллекта и беспроводного радиоустройства.

Система искусственного интеллекта научилась определять связь между позой человека и его движениями, используя полученные фотографии.

"Мы задействовали хорошо обученную нейронную сеть для того, чтобы определять мельчайшие особенности пространственного положения человеческих тел. У этой технологии, как выяснилось, могут быть самые разные сценарии применения — ее, например, можно применять для наблюдения за людьми, страдающими от таких опасных нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона", — сообщила Диана Катаби, сотрудник Лаборатории ИИ и компьютерных наук.

Исследователи планируют продолжить обучение устройства для распознавания мелкой моторики частей тела. Это поможет наблюдать за людьми в местах массового скопления.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Куанышбек Есекеев
    Алибаба и малый бизнес

    Глава компании "Казахтелеком" рассказал о планах по созданию платформы для малого и среднего бизнеса по аналогии с китайской Alibaba.

  • Молодой парень пересчитывает доллары США. Архивное фото
    Дорогая наука

    Более 50 иностранных студентов пожаловались, что заплатили за обучение в бишкекском вузе по 2900 долларов, но деньги не поступили в кассу и их отчислили.

  • Байкер в Минске вернул водителю выброшенный на дорогу окурок
    Не сорить!

    Мотоциклист в Минске подобрал окурок, выброшенный автомобилистом на дорогу, и вернул его водителю. Произошедшее снял видеорегистратор.

  • Билеты на ЧМ-2018
    Без комментариев

    Владельцев латвийских баров и ресторанов предупредили: футбол можно показывать только в трансляции LTV7, никаких комментариев на русском для туристов.

  • Аисты, архивное фото
    Помощи не ждите

    Депутат Сейма Литвы раскритиковала работу Ассоциации опеки над животными и заявила, что структура не выполняет свои функции.

  • Кишинев, архивное фото
    Молдавское двоевластие

    Срок полномочий действующего парламента Молдавии истекает. Смогут ли предстоящие выборы вывести страну из масштабного политического кризиса?

  • Женщина в национальной одежде, архивное фото
    Таджикистан туристический

    Специально для любителей познавать мир Sputnik Таджикистан составил список достопримечательностей, которые непременно стоит увидеть в Таджикистане.

  • Рукопожатие
    Совместными усилиями

    Главы спецслужб Узбекистана и Таджикистана заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, охране госграницы и обмене информацией.

  • Плакат в таллиннском автобусе
    Сказка про медведя

    Sputnik задался вопросом, зачем на рекламном постере эстонской армии изображен медведь, если отстрел диких зверей не входит в список стратегических целей Сил обороны Эстонии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Колумбийская певица Шакира выступает на вручении 12-ой премии Latin Grammy в Лас-Вегасе
Красотки, в которых влюблены футболисты ЧМ-2018
Учения авиации Балтийского флота
Неуправляемые ракеты и уход от огня: учения авиации Балтийского флота
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia