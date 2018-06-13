Кремль положительно оценил встречу Трампа и Ким Чен Ына

По итогам встречи лидеров США и КНДР подписан документ, из которого следует, что Вашингтон дает Пхеньяну гарантии безопасности, а тот, в свою очередь, подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре "отодвигает ситуацию от критической точки", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

© AP Photo. Pablo Martinez Monsivais Трамп заявил, что сразу поладил с Ким Чен Ыном

Он добавил, что результаты еще предстоит анализировать, но сам факт непосредственного диалога можно только приветствовать.

"Безусловно, подобные встречи, какими бы ни были результаты, способствуют разрядке напряженности на полуострове, отодвигают ситуацию от критической точки, в которой она находилась буквально еще несколько месяцев тому назад. Это тоже не может не вызывать удовлетворение", — сказал Песков.

При этом он отметил, что в таких "сложных историях" надеяться на решение застарелого комплекса проблем в одночасье было бы неверным.

Политик также подчеркнул, что саммит подтверждает правоту российской стороны и Владимира Путина, который говорил, что нет альтернативы дипломатическим методам урегулирования проблемы Корейского полуострова, а единственно возможный путь — это путь прямого диалога.

В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР.